Sasker (26) is als rolstoelgebruiker op zoek naar een “werkgever met ballen”: “Hoe vaak een sollicitatie na vermelding van mijn beperking onbeantwoord bleef...”

Livios Niets is wat het lijkt in deze strakke rijwoning uit Brasschaat: vind jij de keuken?

In deze woning in Brasschaat is niets wat het lijkt. Gevels zijn deuren, bovenbladen zijn wastafels en in een lage wandkast zit zowaar een volledig uitgeruste keuken verstopt. En de verdiepingen? Die danken hun bestaan aan een zwevende doos... Bouwsite Livios ging op verkenning!

11 april