Kermis in Scherpen­heu­vel en Schoonder­bu­ken van start

De zomerkermissen van Scherpenheuvel en Schoonderbuken zijn vrijdag feestelijk van start gegaan. In Scherpenheuvel kan je genieten van de attracties tot 31 juli. In Schoonderbuken verwelkomen de foorkramers je graag tussen 21 en 26 juli. Scherpenheuvel-Zichem en kermis, het blijft een succesvolle combinatie. De stad heeft een sterke kermistraditie en de kermis is uitgegroeid tot een groot volksfeest dat tot ver in de omtrek bekend is.