Dit weekend voor de derde keer Druppelpop van café ‘Den Druppel’: “Dit jaar is er kinderdis­co op zondag”

Dit weekend - 28 tot 30 juli - organiseren Paul Schraepen, Stijn Vaes en Stein Wuestenberghs, de eigenaars van Café Den Druppel in Aarschot, voor de derde keer Druppelpop. Het evenement kwam er 3 jaar geleden naar aanleiding van hun afgebrande zomerbar ‘Druppel Del Mar’. “Vorig jaar begonnen we met een klein(er) feestje, dit jaar hebben we het groter aangepakt.” Drie dagen vol muziek en ambiance, met als afsluiter de familiedag met kinderdisco op zondag.