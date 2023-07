Prijzen voor huizen en appartementen in Tessenderlo stijgen

KIJK. Zo schattig! Negen everzwijn­tjes en hun mama’s hollen in tuin in Leopolds­burg: “Ze leefden zich volop uit bij onze buren”

Twee everzwijnen en hun negen kleintjes zijn vanochtend in Leopoldsburg pardoes in de tuin van een woning beland. “Gelukkig zaten ze niet in mijn tuin, want die is netjes aangelegd", glimlacht buurtbewoner Yvo Wuytens, die alles filmde. De beelden, die je hieronder kan bekijken, zijn vertederend. Maar wat doe je best in zo’n situatie? En is een everzwijn gevaarlijk voor de mens? Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum legt uit.