Pitbull Hailley redt vingers van haar baasje Nicolas (66): “Ze zag de angst in mijn ogen, en probeerde mijn dochter te verwittigen”

Sinds kort is Nicolas gepensioneerd, maar hij heeft naar eigen zeggen tijd te kort. “Naar goede gewoonte besloot ik dinsdag in de garage mijn autobanden te vervangen. Binnenkort moet ik naar de keuring, vandaar dit karwei. Ik plaatste me achter de wagen, zodat mensen me vanop straat niet konden zien. Hoe het juist gebeurde, is me nog steeds niet duidelijk, maar op een bepaald moment verloor de autokrik grip en gleed deze naar beneden. Vermoedelijk was ze niet goed bevestigd. Daardoor zakte de wagen naar beneden en zaten mijn vingers vast tussen band en wagen.”

Volledig scherm Hailley © Repro Karolien Coenen

Luide muziek

Luid riep Nicolas om hulp, maar die kwam er niet meteen. “Mijn vrouw en dochter waren thuis, maar de radio stond vrij luid, waardoor ze mijn geroep niet hoorden. Gelukkig was Hailley er. Ze zag de bezorgdheid in mijn ogen, liep van mij naar mijn dochter en vroeg springend om aandacht bij haar. Zo’n acties doet ze normaal nooit, dus mijn dochter had door dat er iets aan de hand was. Ze kwam naar buiten gelopen, belde een brandweer en ambulance en ging hulp halen bij de buren.”

Volledig scherm Nicolas kan zijn duim nog opsteken © Repro Karolien Coenen

Schade beperkt

De buren slaagden er uiteindelijk in om Nicolas te bevrijden, en dus mocht de brandweer snel terug naar de kazerne rijden. “Een ambulance bracht me over naar de spoeddienst. Gelukkig valt de schade enorm mee. Mijn vingers zijn gekneusd, maar niet gebroken. Ze waren wel behoorlijk ‘geplet’, je kon er een potlood langs leggen. Zonder Hailley waren ze er waarschijnlijk erger aan toe geweest, misschien zouden ze wel afgestorven zijn? Mijn geluk nu was dat de band van rubber is en dus een beetje meegaf. Was het ijzer op ijzer geweest, dan was de ravage waarschijnlijk groter.”

Volledig scherm Nicolas en Hailley © Repro Karolien Coenen

Films

Nicolas is vooral fier op de actie van zijn trouwe viervoeter. “Heldendaden van dieren, ze komen dan toch niet alleen voor in films”, lacht hij. “Hailley is nu zes en een half jaar bij ons. Het is een Blue Nose Pitbull en die zijn bij veel mensen niet erg populair. Wij hebben er echter niet over te klagen. In al die jaren was er nooit een aanvaring. Speciale trainingen of lessen heeft ze nooit gevolgd, in deze situatie voelde ze waarschijnlijk gewoon aan dat er niets niet juist zat. Natuurlijk hebben we haar ’s avonds een extra groot stuk vlees gegeven. Die beloning had de vriendin van de dag dubbel en dik verdiend!”