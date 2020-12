Personeelsfeestje met shuttledienst in bosrijk gebied stilgelegd: politie pakt twee aanwezigen op

Quinten Hermans won een jaar geleden in Beringen: “Herhaling zo goed als uitgeslo­ten”

15 oktober Quinten Hermans (Circus-Wanty Gobert-Tormans) won vorig jaar de eerste editie van veldrit op en rond de mijnterril in Beringen. De Looienaar staat zaterdag opnieuw aan de start in BE-mine, maar een herhaling zit er volgens hem niet in. “De kans is heel klein. Ik ben nog altijd in opbouw. Ik heb dat vorige week in Gieten mogen ervaren. Ik dacht dat ik verder stond”, vertelt hij.