Op pad met een natuurgids of op ontdekking in het Bosmuseum: Zo viert Tessenderlo Erfgoeddag

Op zondag 23 april wordt in heel Vlaanderen Erfgoeddag gevierd en dat is in Tessenderlo niet anders. Met als thema ‘Beestig!’ worden in het Bosmuseum in Gerhagen heel wat activiteiten georganiseerd: een tochtje met een pony, op pad met een natuurgids of bijleren in het Bosmuseum zelf? Er is voor ieder wat wils.