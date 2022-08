Ongeval op E313: file van Geel-Oost tot Tessenderlo

Tessenderlo In deze zomerbar draait alles rond eetbare bloemen: “Mensen zijn altijd verbaasd om wat er allemaal gebruikt kan worden”

In een doodlopend straatje in Tessenderlo vind je voor het tweede jaar op rij Bar Bloem. Deze zaak van Jorgen Pluymers (30) is een toevoeging aan de kinderboerderij die er al negen jaar gelegen is. Of je er nu een cocktail, mocktail of een limonade bestelt, zo veel mogelijk wordt er bereid met zelfgekweekte bloemen. “Mijn vader Rony (56) werkt achter de schermen al jaren in onze moestuin aan ons uitgebreid gamma”, lacht Jorgen.

8 juli