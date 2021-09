Ondervoede husky’s eten eigen pups op: dertien honden in beslag genomen

Tessenderlo Looienaars mogen gratis naar Bokrijk

1 juli In de maanden juli en augustus 2021 krijgen alle inwoners van Tessenderlo gratis toegang tot het Openluchtmuseum Bokrijk. Bokrijk zette in 2019 een communitywerking op met de gemeente Tessenderlo omtrent het Hooghuis. De gratis toegang is daar een gevolg van.