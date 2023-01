Nieuwe verkeerssituatie in Tessenderlo wekt frustraties op: “Overal ontstaan files. Mocht het nu nog voor een goede reden zijn...”

TessenderloIn het centrum van Tessenderlo is het sinds kort niet meer mogelijk om vanop de Markt de Schoterweg in te rijden. Dat kadert in een mobiliteitsplan dat reeds in 2020 werd goedgekeurd. Voor bewoners zorgt de wijziging echter vooral voor onduidelijkheid en frustraties die gretig gedeeld worden op sociale media. Burgemeester Karolien Eens (Vooruit-SPIL) licht de situatie toe: “We willen zo min mogelijk verkeer in het centrum. En daarvoor zijn aanpassingen noodzakelijk.”

Al in december kondigde de gemeente van Tessenderlo aan dat er een gewijzigde verkeerssituatie zou aankomen. Het is sindsdien niet meer mogelijk om van de Neerstraat de Schoterweg in te rijden. Dat betekent dat alle bestuurders dezelfde richting moeten volgen, wat leidt tot frustraties bij de bewoners. “Het is meerdere malen gedeeld op de Facebookpagina. Alle handelaars werden verwittigd en het is op grote fysieke borden gecommuniceerd”, vertelt burgemeester van Tessenderlo Karolien Eens (Vooruit-SPIL). Toch blijkt de nieuwe situatie voor veel bewoners een verrassing. “Niemand weet wat er gebeurt, en of dit tijdelijk is. We weten van niks”, klinkt het bij Looienaar Marnix Exelmans (53).

Volledig scherm De weg vanop de Markt richting Schoot werd sinds kort afgesloten. Dat zorgt voor veel files en drukte in het centrum van Tessenderlo. © rv

Ongenoegen wordt gedeeld op sociale media

Marnix stond dinsdag onverwacht in de file: “Ik moest in de Neerstraat zijn en wist niet waarom ik niet gewoon door kon. Ik heb er zeker een kwartier over gedaan om uit het centrum te geraken.” Hij post zijn frustraties op Facebook en in slechts een paar uur tijd wordt er massaal gereageerd op zijn bericht: “Er zijn iedere dag files”, klinkt het bij een andere Looienaar. “En als het nu nog voor een reden was... nutteloos is het!”, reageert een andere inwoner.



Maar die reden is er wel degelijk vertelt de burgemeester: “We willen zo weinig mogelijk verkeer in het centrum”, begint Karolien Eens. “Daarvoor moet je een aantal ingrepen doen.” Die ingrepen werden allemaal opgenomen in een mobiliteitsplan, dat in 2020 werd goedgekeurd en geraadpleegd kan worden op de website van de gemeente.

“Wat we nu zien, is dat veel mensen die niet in het centrum moeten zijn, er toch doorrijden”, gaat de burgemeester verder. De afsluiting van de Neerstraat naar de Schoterweg is volgens de Karolien Eens een tijdelijke proefopstelling die in februari geëvalueerd zal worden. De nieuwe verkeerssituatie moet ervoor zorgen dat bestuurders die niet in het centrum moeten zijn, een andere route kiezen. “Je moet dat in het grotere geheel van het mobiliteitsplan zien. Eigenlijk kan je de wijziging er niet van loskoppelen, maar we kunnen ook niet alles tegelijk doen want dan is het helemaal chaos. Je moet het ene eerst gewoon worden vooraleer je het volgende kan doen.”

Frustraties

De burgemeester begrijpt de frustraties van de Looienaars. “Als je langer moet wachten dan dat je gewoon bent is dat altijd vervelend”, vertelt Eens. “Ik heb absoluut heel veel begrip voor het feit dat mensen zich daarover frustreren omdat dat nu eenmaal een grote wijziging is in hun dagdagelijkse routine. Ik begrijp dat mensen zo snel mogelijk naar huis willen en niet veel tijd hebben. Als je al veertig jaar langs die weg naar huis rijdt en je moet dat plots anders doen, dan duurt dat even vooraleer je daaraan gewoon bent. Wij doen dit niet om de inwoners lastig te vallen, maar om een betere leefomgeving in het centrum te krijgen.”

De nieuwe verkeerssituatie zal in februari geëvalueerd worden door de gemeente van Tessenderlo. In theorie is het dus mogelijk dat dan besloten wordt om terug te gaan naar de verkeerssituatie van voordien: “Terugschroeven kan, maar ooit moeten we dat mobiliteitsplan toch invoeren.”

