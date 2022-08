Nieuwe Looienaars ontvangen Welkombox

Tessenderlo Looi Feest na twee jaar radiostil­te in volle glorie terug

Er staat heel wat op het programma. Op de braderij kan je van vrijdag tot zondag bij lokale handelaars aankopen doen en wanneer je genoeg geshopt hebt, kan je uitrusten met een hapje en een drankje op de terrassen van de horeca. Er zal ook straatanimatie zijn om je te entertainen. De kermis staat de volle vijf dagen met dinsdagnamiddag als familiedag, dus dan kan je de kermis bezoeken aan sterk verminderde prijzen. Kiwanis Alchemia biedt in samenwerking met het gemeentebestuur heel wat mensen met een beperking de kans om te genieten van een leuke kermisdag. Op maandag is het dan tijd voor het hoogtepunt van het feest: de 36ste editie van de ENGIE Classic en ENGIE Jogging. De ene toer is 10 kilometer en de andere 4 en ze lopen beiden dwars door het centrum van de stad. De lopers worden onderweg aangemoedigd door muziekgroepen en kermisgangers. Ook de ‘pak de flosj’-attractie is er weer bij en wie er in slaagt eentje te pakken te krijgen, ontvangt een cadeaubon. Kinderen kunnen deelnemen aan de Kids Run en als ze gelopen hebben, gaan ze niet met lege handen naar huis, want er is een leuke goodiebag voorzien aan de finish.

8 juli