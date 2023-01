Man met zware CO-vergiftiging naar het ziekenhuis gebracht in Tessenderlo

Hasselt Toekomst van Limburgse peren wordt onderzocht in ‘klimaat­koe­pels’: “Boeren vragen zich af of het nog wel nut heeft om nieuwe bomen aan te planten”

In de klimaatkoepels van de Ecotron van de UHasselt in Eisden onderzoeken wetenschappers de komende drie jaar wat de impact zal zijn van de klimaatverandering op de Limburgse perenteelt. In totaal kregen twaalf perenbomen een plaats in de koepels, waarin het klimaat van 2040 nagebootst wordt. Daaruit moet blijken of er over twintig jaar nog Limburgse peren zullen zijn.

17 januari