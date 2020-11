Loois koppel riskeert verbod op houden van dieren na aantreffen van zeven verwaarloosde honden: “Franse buldog lag dood in de tuin”

Quinten Hermans pakt vierde plaats op de Koppenberg en lijkt klaar het EK: “Ik geloof erin”

1 november Quinten Hermans is op weg naar zijn beste vormpeil. De Looienaar reed zaterdag een sterke Koppenbergcross. Hermans was bij de snelste starters en pas in de slotfase moest hij vooraan de rol lossen. Volgend weekend is er het EK en hij lijkt dan ook net op tijd klaar om mee te doen voor het podium. “Ik ben er in elk geval klaar voor”, zegt Hermans.