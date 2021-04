Leuvense vrouw (30) is derde verkeersdode in één maand nabij werken op E313, ondanks extra signalisatie

Leuven/Oevel/TessenderloEen 30-jarige bestuurster uit Leuven is maandagnamiddag om het leven gekomen bij een ongeval op de E313 ter hoogte van Tessenderlo. Dat gebeurde in de staart van een file, na een eerdere aanrijding in de voormiddag. In één maand verongelukten zo al drie mensen op het stuk weg voor de werken in Oevel. Nochtans is er recent extra signalisatie aangebracht.

Het is bijna dagelijkse kost, maar op de E313 stond er maandagvoormiddag rond 11.30 uur een file van Oevel (Westerlo) tot Geel in de richting van Antwerpen. De bestuurder van een (lege) paardenbestelwagen met Nederlandse nummerplaat merkte die file te laat op en reed in op de vrachtwagen voor hem. De chauffeur zat gekneld in het voertuig, werd door de brandweer bevrijd en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer had het brandje aan de paardenbestelwagen snel geblust.

In de nasleep van dat ongeval gebeurde enkele kilometers verderop in Tessenderlo een dodelijke botsing. In de staart van de file, op de rechterrijstrook, reed een wagen rond 12.30 uur in op een trekker-opleggercombinatie. De brandweer van zone Zuid-West Limburg en de hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar de dertigjarige bestuurster kon niet meer worden gered. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

File tot aan Limburgse grens

Door de tragische gebeurtenis werd de file nog langer. Alleen de linkerrijstrook bleef berijdbaar. Tot aan het complex in Beringen stonden auto’s aan te schuiven. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum staat de file momenteel tot aan de Limburgse grens.

De werken in Oevel veroorzaken al weken problemen. Op 9 april overleed in Geel-Oost de 54-jarige Yahya Düzgün uit Heusden-Zolder bij een ongeval in de staart van de file. Drie dagen later liep het opnieuw mis. Een bestelwagen reed quasi op dezelfde locatie in op de file. Een van de twee inzittenden heeft het ongeval niet overleefd, de andere raakte zwaargewond. Een dag later was er opnieuw een zwaar ongeval, dit keer niet met dodelijke afloop.

Overleg met politie

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelde eerder al dat de huidige signalisatie zou moeten volstaan. Vanaf Beringen geven waarschuwingsborden aan dat er werken op komst zijn en maakt AWV gebruik van dynamische borden. Toch werd besloten, na overleg met de federale politie, om bijkomende signalisatie te plaatsen. “Aan acht bruggen voor de werfzone komen er borden bij, ook op de middenberm bekijken we of er extra signalisatie mogelijk is en we zullen een portiek plaatsen waar de file voor de werken meestal begint”, klonk het destijds. Een tijdje ging het goed, maar deze maandag eisten de werken dus andermaal het leven van een bestuurder.