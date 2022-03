Jonge fietsster (15) bezweken aan verwondingen na aanrijding

Tessenderlo Nancy (50) uit Tessender­lo ‘kocht’ Spaanse villa van oplicht­ster: “Ik wil na 4 jaar gewoon mijn geld terug”

In het najaar van 2017 werd ene Marinka L. op de rechtbank van Gent veroordeeld tot een celstraf van vier jaar omdat ze over heel Europa verschillende mensen had opgelicht. Eén van de slachtoffers was de Looise Nancy Ameye (50) uit Tessenderlo. Ze zou bij de vrouw een Spaanse droomvilla kopen voor 158.000 euro, maar het bleek een luchtbel te zijn. “Ze slaagt er al 4 jaar telkens in om de zaak te doen uitstellen”, zucht Nancy.

