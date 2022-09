Inwoners reageren boos op vergunning voor gascentrale in Tessenderlo: “De optie om ons huis te verkopen, is zelfs al ter sprake gekomen”

TessenderloVlaams minister van Omgeving Zuhal Demir(N-VA) weigerde gisteren de vergunning voor een gascentrale in Vilvoorde, maar keurde het dossier voor een gascentrale in Tessenderlo wél goed. Een zware klap voor de bezorgde buurtbewoners die intussen meer dan een jaar actievoeren tegen de komst van een tweede gascentrale in hun gemeente. “Maar ook nu geven we de hoop niet op”, klinkt het.

In de zomer van 2021 diende initiatiefnemer TDS, een dochterbedrijf van Tessenderlo Chemie, al een eerste aanvraag in voor een tweede gascentrale van 900 megawatt, vlakbij de bestaande centrale op het industrieterrein Schoonhees. Buurtbewoners kwamen op straat om hun bezorgdheid over het project te uiten en in oktober van vorig jaar weigerde minister Demir nog een vergunning.

Volledig scherm In september 2021 kwamen inwoners van Tessenderlo op straat tegen de komst van een tweede gascentrale in hun gemeente. Minister Demir gaf gisteren de vergunning voor de bouw van de tweede centrale. © Karolien Coenen

De aangepaste aanvraag die TDS enkele maanden later indiende, werd gisteren wel goedgekeurd nadat Demir bijkomende informatie over de uitstoot van ammoniak en stikstof opgevraagd had. De plannen voor een gascentrale in Vilvoorde kregen een ‘nee’ te horen van de minister.

Quote We zijn heel teleurge­steld in de Vlaamse en federale politici omdat ze er nog altijd niet in slagen om een plan op tafel te leggen om in de toekomst voldoende duurzame energie te voorzien. Heidi Haesevoets

“Een donkere dag voor Tessenderlo”, klinkt het op sociale media. “We zijn vooral verontwaardigd, verdrietig en boos", vertelt Heidi Haesevoets die samen met een groep inwoners een actiegroep oprichtte. “Of dit nieuws onverwacht komt? Misschien niet nee, maar we zijn altijd blijven hopen op gezond verstand van de politici. We zijn boos op ons eigen gemeentebestuur dat een positief advies voor de gascentrale heeft ingediend. Maar we zijn ook heel teleurgesteld in de Vlaamse en federale politici omdat ze er nog altijd niet in slagen om een plan op tafel te leggen om in de toekomst voldoende duurzame energie te voorzien.”

Positief advies

Ook burgemeester Karolien Eens en haar partij Vooruit geven aan geen voorstander te zijn van de gascentrale, ondanks hun positief advies. “We hebben dat advies moeten geven omdat de aanvraag van TDS aan alle voorwaarden voldeed. We kunnen ons moeilijk laten leiden door subjectiviteit in zo’n advies want dan krijg je willekeur in plaats van rechtszekerheid.”

“Maar dat neemt niet weg dat de beslissing om te werken met gascentrales moeilijk te begrijpen is in het kader van de energietransitie. Zeker nu ook de oorlog in Oekraïne een extra dimensie geeft aan het gasverhaal. Er is gediscussieerd op hoog niveau en de gascentrales zijn erdoor geduwd”, klinkt het. “Nu is het vooral te hopen dat er voldoende zal toegezien worden op de randvoorwaarden die wij ook vroegen in ons advies.” TDS moet namelijk zorgen dat het 2040 klimaatneutraal is en er moet 30 hectare extra bos aangeplant worden waarvan 12 hectare aaneengesloten bos binnen de eerste twee jaar.

Kern- of gascentrale

“Ons is altijd verteld geweest dat ofwel de kerncentrales openblijven, ofwel komen er extra gascentrales. Maar intussen zitten we hier nog steeds met twee kerncentrales en drie gascentrales die erbij komen. We willen nergens gascentrales, maar al zeker niet vlakbij een bewoond gebied", vertelt Heidi Haesevoets.

Toch geven de Looienaars zich nog niet gewonnen. “TDS heeft nu misschien een vergunning op zak maar moet nog langs de veiling passeren en wanneer ze die niet doorstaan, gaat de gascentrale niet door is er altijd gezegd geweest. We gaan zo snel mogelijk een advocaat onder de arm nemen om te blijven strijden tegen de gascentrale. Het nieuws van gisteren heeft er zo op ingehakt dat sommige Looienaars serieus nadenken om hun huis te verkopen. En eerlijk? Die optie is bij ons ook al ter sprake gekomen.”

