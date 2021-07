INTERVIEW. Ismaël Ben-Al Lal is de eerste Voka-bestuurder met allochtone roots: “Diversiteit is echt een toegevoegde waarde voor je bedrijf, geen hype”

voetbal eerste nationale Patro Eisden komt opnieuw in Belgische handen: trainer Stijn Stijnen, kapitein Wouter Corstjens en boekhouder Rik Vliegen nemen de club (tijdelijk) over

13 mei Patro Eisden is opnieuw in Belgische handen. Omdat de Britse Patro-voorzitter Derrick Devonport de beloofde financiële middelen niet kon leveren, stapte Devonsport uit het bestuur en moest de club in allerijl op zoek naar nieuwe investeerders. Stijn Stijnen, Wouter Corstjens en Rik Vliegen namen (tijdelijk) het roer over en vonden het Nederlands investeringsbedrijf Wyckerveste bereid om de openstaande schulden te betalen. De licentiemanager Nils Van Brantegem gaf daarna een positief advies aan het BAS. Op sportief vlak hoopt de club op een Maaslandse verankering en schroeft de ambitie voorlopig terug.