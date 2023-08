Hijskraan vat vuur in Tessenderlo

Livios “Europa kijkt met grote ogen naar ‘onze’ digitale watermeter”: ook jij krijgt binnenkort een exemplaar in huis

“Onze digitale watermeter is uniek in Europa. Buurlanden kijken met jaloerse ogen naar onze aanpak”, aldus Alexandra De Jonge, Programmamanager van de digitale watermeter. Maar wat zijn de voordelen van de digitale watermeter? Waarom werd hij in het leven geroepen? En wat maakt ‘onze’ meter zo bijzonder? Bouwsite Livios vroeg het na.