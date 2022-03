Groen Tessenderlo pakt uit met drie acties in april

voetbal eerste nationale Vrienden Baud Terwingen en Simon Bammens kijken uit naar de enige Limburgse derby in reeks: “Zowel Patro als Thes gaan voor een driepunter”

Met Thes tegen Patro Eisden staat vrijdagavond de enige Limburgse derby in de hoogste amateurafdeling geprogrammeerd. Het wordt ook een confrontatie tussen Simon Bammens en Baud Terwingen. De ene speelt bij Thes, de andere bij Patro. Beide spelers wonen in Maasmechelen en zijn reeds van kleins af vrienden. In hun favoriete café ‘Du Pont’ op de Pauwengraaf is dit Limburgs treffen reeds wekenlang het onderwerp van gesprek. “Er wordt constant gejend en kwinkslagen uitgedeeld”, klinkt het bij beiden in koor. Benieuwd wie er vrijdag aan het langste eind trekt?

24 februari