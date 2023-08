Honderdtal motorrij­ders nemen afscheid van Jonathan ‘Jokke’ Beckers

In het crematorium Hofheide in Holsbeek werd woensdag Vandaag werd afscheid genomen van Jonathan ‘Jokke’ Beckers (34) die overleed aan de gevolgen van een zwaar motorongeval. Om en bij de honderd motards vormden een erehaag terwijl hij naar zijn laatste rustplaats in Messelbroek werd gebracht.