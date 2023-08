Everzwij­nen zijn verjaagd... naar woonwijken in Leopolds­burg: “In juli evenveel meldingen als in heel 2022”

De gemeente Leopoldsburg krijgt de afgelopen weken opnieuw meer meldingen binnen over hinder door everzwijnen in tuinen en woonwijken. In juni werd in vier zones nog gejaagd op de dieren om overlast tegen te gaan. Maar daardoor zitten ze nu verspreid in de gemeente. “Met het hele gezin zie je ze over straat lopen”, zegt schepen van Dierenwelzijn Franky Geypen (Vooruit).