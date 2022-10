Fonteinen stilleggen en kerstverlichting verkorten: dit is hoe Tessenderlo de energiecrisis bestrijd

Limburg Van een herfstwan­de­ling tot een familiedag: dit zijn de Limburgse weekend­tips voor 24 en 25 september

Heb jij nog geen plannen voor het weekend en zin om daar verandering in te brengen? Dan helpen deze vijf weekendtips in Limburg je zeker op weg. Van een herfstwandeling in Lummen tot een familiedag in Dilsen-Stokkem: dit zijn de Limburgse weekendtips voor 24 en 25 september.

23 september