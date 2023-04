Documentairefilm ‘De ramp van Tessenderlo’ komt terug naar cultuurhuis het LOO

ASSISEN. “Wat doet ge nu? Ik wil niet dood”: ruzie tussen drugsver­slaaf­den beslecht met één fatale messteek

Eén messteek links in de rug werd de 39-jarige Kevin Van Gelder op 11 augustus 2021 fataal. Zowel hij als de dader waren helemaal onder de invloed van drugs. Toen ze ‘s ochtends op zoek gingen naar geld voor nog meer drugs en terug thuiskwamen van een kale reis, ontstond er een discussie aan de OCMW-woning van het slachtoffer in Diest. Bahri Hadjiev (31) staat vanaf maandag terecht voor moord in het Leuvense assisenhof.