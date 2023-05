Demir laat Zwarte Markt in Tessenderlo afbreken: “Een begrip in Limburg, maar vandalen hadden vrij spel”

Groen Beringen reikt dit jaar twee Groene Pluimen uit

Van een bloemenpluktuin tot theaterhuis of ecologisch geteelde groentjes: Groen Beringen zal dit jaar voor de derde keer de Groene Pluim uitreiken. Daarmee wil de partij duurzame initiatieven in de stad in de kijker zetten. “We hebben dit jaar gekozen om twee Groene Pluimen uit te reiken”, klinkt het bij de voorzitster van Groen Beringen.