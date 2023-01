Crowdfunding voor aangereden hond Maurice: “Dat die persoon gewoon doorreed is moeilijk, maar mijn hond leeft gelukkig nog”

TessenderloSamen op vakantie naar Saint-Tropez en elke dag mee naar het werk: het is duidelijk dat Toon (31) zijn hond Maurice heel graag ziet. De jonge Weimaraner werd jammer genoeg aangereden, maar overleefde op miraculeuze wijze. Om de hoge kosten te drukken startte Toon een crowdfunding op: “Op twee dagen tijd is er al meer dan 600 euro ingezameld.”

Vrijdag de dertiende is een gevreesde 'ongeluksdag’, en dat bleek voor Toon Tips (30) jammer genoeg ook terecht te zijn. Een opengewaaide deur was op die avond voor hond Maurice de uitgelezen kans om op verkenning te gaan. “Gewoonlijk wanneer ik hem buiten laat, staat hij na vijf minuten weer voor de deur te blaffen”, begint het baasje te vertellen. Maar op deze bewuste avond was dat anders. “De bel ging en een vrouw die duidelijk in paniek was vroeg of ik een Weimaraner had. Ze vertelde dat er een grijze hond was aangereden”. Wanneer hij naar buiten ging, merkte Toon op dat de poort door de hevige wind was opgewaaid: “Dat is iets wat ik mezelf nooit ga vergeven, want ik wist dat die poort kon openwaaien als ze niet op slot was.”

Door de hevige emoties liep Toon eerst nog de plaats delict voorbij, maar buurtbewoners wisten hem in te halen en gaven hem een stand van zaken. “Maurice werd aangereden door een auto en had zich vervolgens onder een haag in de voortuin van de buren gelegd.” De persoon die hem heeft aangereden is niet gestopt, maar buurtbewoners die de aanrijding hebben zien gebeuren gelukkig wel. Zij brachten Maurice naar de dierenarts. “Toen ik hoorde dat de persoon die Maurice heeft aangereden gewoon is doorgereden, is dat natuurlijk niet iets wat je wil horen. Maar mijn hond leeft gelukkig wel nog.” Nadien kwamen de mensen zich wel excuseren.

Volledig scherm Maurice heeft een zware operatie nodig na zijn aanrijding. © Karolien Coenen

Bij aankomst bij de dierenarts stortte de wereld van Toon in: “Het lag daar vol bloed. Zijn schedel was in twee gebarsten, een verschrikkelijk beeld als baasje.” Vier dagen verbleef Maurice bij de dierenarts, waarna een scan genomen werd van zijn hersenen in een gespecialiseerde dierenartsenkliniek. Het verdict? Verschillende botsplinters in zijn neus en de voorkant van zijn schedel is verbrijzeld. “Zijn schedel moet dus operatief gereconstrueerd worden”, gaat Toon verder.

Prijskaartje

Dit alles maakt dat de aanrijding van Maurice gepaard gaat met een hoog prijskaartje. “De scan alleen al kostte bijna 1.000 euro.” En dan is er ook nog eens de operatie, de maandenlange revalidatie die Maurice nodig zal hebben, de dierenartsbezoeken en de medicatie. De totale kosten worden geschat op 4.650 euro, wat toch niet vanzelfsprekend is.”

Volledig scherm Maurice heeft een zware operatie nodig na zijn aanrijding. Hier samen met zijn baasje Toon. Zijn schedel is verbrijzeld. © Karolien Coenen

Zijn vrienden stelden daarom een crowdfunding voor, om de kosten te helpen dekken. En hoewel Toon zelf aangaf hier eigenlijk te trots voor te zijn, stemde hij in met het idee, uit liefde voor Maurice. “Op twee dagen tijd is er al meer dan 600 euro ingezameld. Ik had nooit gedacht dat ik zoveel steun ging krijgen. Ik woon hier nog maar drie maanden, maar heb al zoveel hartverwarmende berichten gekregen. Er zijn zoveel mensen die gewoon spontaan geld willen doneren, dat vind ik heel mooi aan dit verhaal.”

Wil je zelf ook een steentje bijdragen en Maurice steunen? Dat kan via volgende link.

Volledig scherm Maurice heeft een zware operatie nodig na zijn aanrijding. © Karolien Coenen

