Asfalt op Geelsebaan krijgt donderdagnacht een nieuwe laag

Tessenderlo Speciale eenheden overmeeste­ren 44-jarige dolleman in Tessender­lo

In de omgeving van Campus Max in Tessenderlo waren maandagochtend heel wat agenten te zien. Enkele straten werden ook afgesloten, waardoor er heel wat ongerustheid ontstond bij de buurtbewoners. De politie Beringen-Ham-Tessenderlo laat weten dat een 44-jarige man werd gearresteerd nadat hij zich een tijdje verschanst had in zijn appartement.

28 februari