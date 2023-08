Actiegroepen in beroep tegen Loois ‘Kolmenveld’: “Maar op bouwgrond moet je ook kunnen bouwen...”

Kobe (23) en Vince (23) uit Aarschot brouwen met Kapoen eigen bier: “Verbrande voet, gebroken ribben en kleine ontploffin­gen, er is wat aan voorafge­gaan”

Het begon bij een schoolproject en ondertussen brouwen Kobe Michiels (23) en Vince van den Broek (23) al 1 jaar en 5 maanden hun eigen bier. Je kan ‘De Kapoen’ – want zo heet het bier – proeven in verschillende cafés en evenementen in Aarschot. “We gebruiken geen goedkope suikers. We vinden het heel belangrijk om met het pure natuurlijke product te werken”. Bij ons vertellen ze hun verhaal.