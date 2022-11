9 rijbewijzen ingetrokken wegens gebruik gsm achter het stuur

Diest Diestse Aymeric Peeters (14) is geselec­teerd voor wereldkam­pi­oen­schap dubbele minitrampo­li­ne: “Wat ik er zo leuk aan vind? Het vliegen, het draaien... echt een adrenaline­kick!"

De maand november is voor de Koninklijke Diestse Turnkring een spannende maand: “Voor de eerste keer in onze geschiedenis - en die gaat terug tot 1907 - hebben we in onze club een trampolinespringer die geselecteerd is voor het wereldkampioenschap dubbele minitrampoline, dat van 23 tot 26 november doorgaat in Sofia, Bulgarije.”

