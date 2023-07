19 feestvierders zijn rijbewijs kwijt na Looi Feest

Ex-Missen steunen strijd tegen kanker in Hasselts Café Beauté

Enkele voormalige Missen hebben in Café Beauté in Hasselt een nieuwe inzamelactie afgetrapt om preventief zelfonderzoek van borstkanker nog meer in de kijker te zetten. Good Hair Day en het Hasseltse make-upmerk Cent Pur Cent werken daarvoor samen met Pink Ribbon.