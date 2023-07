19 feestvierders zijn rijbewijs kwijt na ‘Looi Feest’ in Tessenderlo

“Hoe ziet jouw favoriete plekje eruit in 2040?”: Stad Beringen betrekt kinderen bij ruimtelij­ke toekomstvi­sie

De komende jaren werkt het Beringse stadsbestuur aan een ‘Beleidsplan Ruimte’ en daarvoor kunnen ze rekenen op de hulp van heel wat kinderen. Eerder werden al workshops georganiseerd, maar via een tekenwedstrijd wil de stad nu achterhalen hoe hun jonge inwoners Beringen in 2040 zien: “Ook in de toekomst streven we ernaar om Beringen een leefbare stad te laten blijven, met behoud van haar eigen karakter, waar het aangenaam is om te wonen, leven en werken voor iedereen.”