105-jarige uit Tessenderlo krijgt uitnodiging om zich in te schrijven voor de lagere school

In de uitnodiging staat dat Alfons op 7 maart welkom is voor een kijkmoment op de lagere school. “We moesten best lachen toen we dat lazen”, vertelt kleinzoon Steven, die zelf in Rillaar (Aarschot) woont. “Mijn bompa is geboren in 1917. Waarschijnlijk moesten de uitnodigingen verstuurd worden naar elke inwoner uit 2017 en heeft de school zich dus vergist.”