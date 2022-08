Zondag gegidste looptoer langs de Voer en wandeling in Jubelpark

Brussel/Rand WEEKEND­TIPS: 5 leuke tips om er dit weekend op uit te trekken in Brussel en de rand: Van een rockfesti­val tot een gigantisch tuinfeest en unieke fietsrou­tes, er is voor elk wat wils

Heb je nog geen plannen voor dit weekend? Dan zullen wij je met plezier wat inspiratie bezorgen. Er zijn namelijk heel wat zaken te beleven in Brussel, de Rand en het Pajottenland. Van 40 jaar De Lus tot een dorpsfeest met Regi. Onze redactie helpt je graag verder met vijf leuke tips. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

11 augustus