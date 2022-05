Wipschieten sport voor ouderen? Jongeren blazen teloorgegane club uit 14de eeuw nieuw leven in

TervurenEeuwenlang was wipschuttersclub Sint Hubertus een begrip in Tervuren, maar zowat acht jaar geleden viel de werking er helemaal stil. Tot nu, want enkele jongeren blazen de club nieuw leven in. Zaterdag hopen ze met een eerste try-out nieuwe leden te lokken. “De heropleving verliep niet zonder slag of stoot, maar nu zijn we klaar om de club opnieuw op de kaart te zetten”, klinkt het.

De staande wippen zijn weer speelklaar, de kantine werd helemaal vernieuwd en het terrein in de Broekstraat werd opgefrist: acht jaar nadat er voor de laatste keer aan wipschieten gedaan werd in Tervuren, is wipschuttersclub Sint Hubertus klaar voor de doorstart. En dat dankzij enkele jongeren, die honderden jaren na de oprichting van de vereniging hun schouders onder de club zetten. “Ik heb me door de heemkundige kring laten vertellen dat de eerste activiteiten in de veertiende eeuw georganiseerd werden”, zegt Thomas Geyns (25), één van de nieuwe drijvende krachten achter de vereniging. “Er gaat zelfs een verhaal de ronde dat Keizer Karel in 1513 een keertje mee geschoten heeft, maar dat hij een pijl door iemands hoofd schoot. Dat verhaal verdween evenwel in de doofpot. Wel staat vast dat de vereniging tot 1897 actief was aan de site Panquin, maar dat de leden dat jaar moesten vertrekken van koning Leopold II omdat hij de kazerne nodig had voor de Wereldtentoonstelling. Hij stelde wel een terrein in de Broekstraat ter beschikking.”

Stukje erfgoed

In de jaren negentig telde de wipschuttersclub nog ruim 200 leden, maar acht jaar geleden werd de werking stopgezet. “Hubert Verstraete, die al vijftig jaar voorzitter is, contacteerde oud-burgemeester Bruno Eulaerts enkele jaren geleden met de vraag de club een tweede adem te geven”, gaat Geyns verder. “Daarop vroeg Bruno me om mee mijn schouders hieronder te zetten. Ik kende de site al jaren, maar wist eigenlijk niet waarvoor die diende. Toen Hubert me de geschiedenis vertelde en me vroeg om het stukje erfgoed niet te laten vergaan, besloot ik mee in actie te schieten. Samen met onder meer onze 27-jarige penningmeester en onze 18-jarige jeugdcoördinator hebben we ons de voorbije jaren ingezet om de club een tweede leven te geven.”

Quote Toen we na de lockdown wilden openen, werd er ingebroken in de kantine. Er verdwenen niet alleen vijf bogen, ook werd de verlich­ting vernield en spoten de daders een brandblus­ap­pa­raat leeg. Gevolg: we moesten een deel van de werken opnieuw uitvoeren Thomas Geyns

Die heropbouw ging evenwel niet zonder slag of stoot. “In februari 2020 startten we met de vernieuwing van de kantine, maar door het coronavirus lagen de werken lange tijd stil”, vertelt Thomas Geyns. “Toen we na de lockdown wilden openen, werd er ingebroken in de kantine. Er verdwenen niet alleen vijf bogen, ook werd de verlichting vernield en spoten de daders een brandblusapparaat leeg. Gevolg: we moesten een deel van de werken opnieuw uitvoeren.”

Sinksenschutting

Maar nu zaterdag is de doorstart na twee jaar intensief werken eindelijk een feit. “Van 15 tot 18 uur organiseren we een try-out”, legt Geyns uit. “Iedereen kan van de sport komen proeven. Wat het wipschieten zo aantrekkelijk maakt? Het heeft iets heroïsch en het is indrukwekkend om met zo’n grote bogen te schieten. We hopen via de try-out nieuwe leden aan te trekken. Momenteel tellen we al een 25-tal leden. Op Pinkstermaandag 6 juni organiseren we trouwens ook de Sinksenschutting, een evenement dat jarenlang een begrip was in Tervuren. Aangezien we opnieuw aangesloten zijn bij de federatie zullen er ook competitiewedstrijden georganiseerd worden. We kijken er enorm hard naar uit om deze traditievolle club – de op één na oudste vereniging van het land - opnieuw op de kaart te zetten.”

