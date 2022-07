Wint Café Jardin in Tervuren de titel van ‘Leukste Zomerbar’? “Piet Huysentruyt was omver geblazen, zei hij... Dat doet deugd, ja!”

TervurenMag Café Jardin in Tervuren zich over enkele dagen dé Leukste Zomerbar noemen? Uit de meer dan 350 kandidaten die via onze HLN-app een gooi deden naar de titel, mogen uitbaters Maarten en Evelien zich bij de vijf finalisten rekenen. “Het was een vriendin die ons aanmaande om deel te nemen”, klinkt het. “Winnen zou een mooie bekroning zijn van ons harde werk in de afgelopen zeven jaar.” De jury, bestaande uit Sepideh Sedaghatnia, Piet Huysentruyt en Jelle Beeckman is intussen al langs geweest en op vrijdag 27 juli kennen we hun oordeel.