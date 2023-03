Werken er binnenkort Oekraïense vluchtelingen in gemeentehuis? Gemeente wil hen aan job helpen via jobbeurs

Nu de oorlog in Oekraïne al meer dan een jaar aan de gang is en in Tervuren een kleine 220 Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden, denkt de gemeente aan de organisatie van een jobbeurs waar ook zij op zoek kunnen naar een job. “We hebben zelf ook heel wat openstaande vacatures binnen onze diensten, dus waarom zouden ze ook bij ons niet aan de slag kunnen?”

Het idee van de jobbeurs werd vorige week donderdag door oppositiepartij Democraten Tervuren op de agenda van de gemeenteraad gezet. “Want de oorlog in Oekraïne is ondertussen al een jaar bezig en in onze gemeente worden heel wat vluchtelingen opgevangen”, weet oppositieraadslid Thomas Geyns. “Een groot deel daarvan woont bij gastgezinnen, maar ook de gemeente biedt onderdak aan Oekraïense vluchtelingen. Voorts gaan de kinderen ook naar Tervuurse scholen.”

“Omdat het einde van de oorlog nog niet in zicht lijkt, is het hoog tijd dat we nog een stap verder gaan in de opvang van de vluchtelingen”, gaat Geyns verder. “Op de Vlaamse arbeidsmarkt zijn heel wat openstaande vacatures die maar niet ingevuld geraken, dus waarom zouden we de Oekraïners niet de kans bieden om hier te werken? Op vlak van statuut wordt alvast geen onderscheid gemaakt tussen Belgen of Oekraïners die hier werk zoeken. En dus lijkt een jobbeurs voor Oekraïense vluchtelingen die hier willen werken me ook aangewezen.”

VDAB en Voka

Thomas Geyns geeft toe dat hij de boter onder meer in Geel en Halle haalde, waar eerder al jobbeurzen georganiseerd werden. “Uiteraard moet hiervoor samengewerkt worden met onder meer de VDAB en VOKA”, aldus nog het gemeenteraadslid.

Schepen van Sociale Zaken Lut Kint (N-VA) liet op de gemeenteraad meteen weten dat ze gewonnen is voor het idee. “Meer zelfs, ik zou dit willen opentrekken naar een project waar we nu achter de schermen al mee bezig zijn”, vertelt ze. “We waren namelijk al van plan om een jobbeurs te organiseren voor alle werkzoekenden. Aanvankelijk hadden we het idee om dit alleen voor onze eigen diensten te doen omdat we zelf ook heel wat vacatures open hebben staan en de gemeente een interessante werkgever is, maar nadien kwam het idee om ook handelaars en ondernemers bij dit project te betrekken. En waarom ook niet meteen de andere gemeenten van de Druivenstreek? Van Overijse weten we dat de gemeente in juni een soortgelijk project op poten zet. We zullen nu bekijken of we onze krachten kunnen bundelen, want het zou zonde zijn dat wij in september een jobbeurs organiseren terwijl onze buurgemeente hetzelfde in juni doet.”

Wanneer?

Wanneer de jobbeurs er zal komen is dus nog niet duidelijk. “Maar we zijn zeker voorstander om ook op de specifieke doelgroep van Oekraïense vluchtelingen te mikken en dat dus aan die jobbeurs te koppelen”, klinkt het nog bij de schepen. “Behalve de VDAB en Voka zullen we er dan ook Travi, een expert in opleiding van uitzendkrachten en kandidaten, en het Agentschap voor Integratie en Inburgering aan koppelen. Het initiatief zal er dus zeker komen, al moet alleen nog bepaald worden wanneer juist. Tot slot kan ik de Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente nog meegeven dat er midden maart ook een jobbeurs in Leuven gepland staat.”

Het voorstel om een jobbeurs (deels) voor Oekraïners te organiseren, werd alvast unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad van Tervuren.

