WEER. Vanochtend helder weer in Tervuren

Kortenberg­se auteur Alexander Olbrechts in de prijzen in prestigieu­ze Nederland­se thriller­gids

Met zijn thriller ‘De heraklesmoorden’ is de Kortenbergse auteur Alexander Olbrechts (35) maandag in de prijzen gevallen bij onze noorderburen. In Amsterdam behaalde hij de tweede plaats bij de publieksprijs van de elitaire Detective- en Thrillergids van Vrij Nederland. Hij is daarmee de beste landgenoot.