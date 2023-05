WEER. Redelijk heldere ochtend in Tervuren

Drie leden van Abanese bende veroor­deeld tot 3 jaar cel voor opzetten van cannabis­plan­ta­ge: brand deed hen de das om

Drie leden van een Albanese bende die uitgestuurd waren om in Bertem een cannabisplantage op te zetten, zijn door de correctionele rechtbank van Leuven veroordeeld tot drie jaar cel en 16.000 euro boete. Het trio was bezig met de zolderverdieping van het huis om te bouwen tot plantage, wanneer er brand uitbrak in de zekeringskast en de feiten aan het licht kwamen. Twee beklaagden lieten verstek gaan.