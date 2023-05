WEER. Kans op bewolking in Tervuren vanochtend

Zaterdag is het na 10 jaar gedaan met Infinity-fuif: “We hebben gedaan wat Stefanie had gewild, nu gaan we op zoek naar iets nieuws”

Met Regi, Viktor Verhulst & Kobe Ilsen én Sven Ornelis haalt de Infinity-fuif komende zaterdag opnieuw enkele grote namen naar Kortenberg om geld in te zamelen voor Stefanie’s Rozenfonds. Voor de laatste keer, blijkt nu. Want de ouders van Stefanie, die in 2010 overleed aan lymfeklierkanker, stoppen er na tien edities mee. “Maar achter de schermen werken we wel aan iets nieuws om Stefanie’s droom voort te zetten.”