WEER. In Tervuren zo goed als helder weer vanochtend

Inbreker wordt neergescho­ten... en staat nu zelf terecht: “Hij is speciaal vanuit Italië naar de rechtbank gekomen om te tonen dat hij uit zijn fouten heeft geleerd”

Een inbraak in Hoeilaart liep voor een 39-jarige man anders af dan verwacht. Toen de dertiger aan het rommelen was op de bovenste verdieping, werd hij neergeschoten door de bewoner van het pand. Nu riskeert de inbreker zelf 30 maanden cel. De bewoner werd in januari nog tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel veroordeeld, maar is intussen tegen die veroordeling in beroep gegaan.