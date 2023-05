WEER. In Tervuren heldere ochtend

Eerste project met Doenders­bud­get van start, tweede in de startblok­ken

In Hoeilaart is het eerste project van het Doendersbudget, waarbij inwoners een budget kregen om ideeën te realiseren, van start gegaan. In de wijk Tentrappen komt een vernieuwd buurtpark. Ondertussen staat ook het tweede project, de realisatie van een streetart-kunstwerk aan SJC Koldam, in de startblokken.