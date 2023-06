WEER. Helder weer in Tervuren vanochtend

Te vaak gevechten in buurt van café, dus tovert Suleiman (57) zijn bar Dreams om in feestzaal Cyruz Event: “Op termijn mik ik op minstens 1.000 bezoekers”

Wie een huwelijksfeest, doopfeest of bedrijfsevenement wil organiseren, kan voortaan in de gloednieuwe feestzaal Cyruz Event langs de Groenendaalsesteenweg in Hoeilaart terecht. Eigenaar Suleiman baatte er tot enkele jaren geleden nog bar Dreams uit, maar gooit het nu over een andere boeg. De reden? De herhaaldelijke vechtpartijen in en rond het café.