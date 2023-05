Wat mijn broer kan, kan ik ook: twee broers uit GO!-atheneum Tervuren pakken goud op Vlaamse Olympiade voor Natuurwetenschappen

‘Blökken’ kan in IKEA Anderlecht, niet in Zaventem

Na een eerste editie in januari zet IKEA nu opnieuw de deuren van haar winkel in Anderlecht open voor blokkende studenten. Met BLÖKKEN@IKEA zet de Zweedse meubelwinkel deze keer nog meer in op het welzijn van de blokkers. Tijdens hun pauzes kunnen de studenten zich namelijk uitleven in het ballenbad.