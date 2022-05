Vorig jaar nog een experiment in coronaperiode, maar ParkenParade keert helemaal terug

Tervuren Van een eendaags schoolfes­ti­val naar een vaste waarde met 8.000 bezoekers, maar toekomst ‘t Festival onzeker: “Veel zal afhangen van deze twaalfde editie”

In 2009 begon het nog als een eendaags schoolfestival voor het goede doel, maar komend weekend duurt ’t Festival in Tervuren drie dagen met topartiesten als Regi, 2 Fabiola, #LikeMe, Camille en Bart Kaëll. “Na twee jaar corona willen we de schade inhalen”, lacht organisator Andy Wouters. Maar of ’t Festival volgend jaar nog een dertiende editie krijgt, is momenteel nog onzeker…

10 mei