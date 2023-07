Voorspelde noodweer strooit geen roet in het eten: “De perfecte start voor een geslaagde zomervakantie”

Rookmel­ders vanaf 2025 verplicht in Brussel

Staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS), bevoegd voor huisvesting, bevestigt dat rookmelders verplicht worden in alle woningen vanaf 2025. Dat antwoordde ze op een vraag van Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit) in het parlement, die het onderwerp aanhaalde naar aanleiding van de hevige brand in Ganshoren vorige week.