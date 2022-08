Vleermuizen spotten tijdens wandeling met Natura Zoniën

kapelle-op-den-bos ZOMERBAR­TIP: “Met Bar Bascule willen we onze gemeente weer op de kaart zetten”

Onze zomerbartip van de week, we stellen hem graag aan je voor: Bar Bascule in Kapelle-op-den-Bos. De kade langs het kanaal toveren ze in de zomerperiode om tot een gigantisch terras, mét een stukje strand waar kinderen hun energie kwijt kunnen op speeltuigen. Heb je liever wat Ibiza-vibes? Dan vind je je gading bij de hogere terrastafels onder de stretchtent. En in de heerlijke lounge gebouwd uit palletten, aan de rand van het terras, lijk je wel boven het water te zweven.

5 augustus