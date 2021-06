Vandalen bekladden regenboogzebrapad: “Dit mogen en kunnen we niet tolereren”

Bertem Uitslaande brand in woning

24 mei De brandweer moest zaterdag uitrukken voor een brand in een woning in de Blokkenstraat in Bertem. Volgens de melding die was binnengelopen in de kazerne kwam er zwarte rook uit het huis. Ter plaatse bleek het te gaan om een uitslaande brand. De brandweer kreeg de vlammen onder controle. Niemand liep verwondingen op bij de brand. De woning wordt momenteel niet bewoond.