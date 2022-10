Twee rijstroken versperd na ongeval bij Vierarmenkruispunt Tervuren

Vossem Aaron (25) zamelt dubbel zoveel geld als verwacht in met fietstocht naar Italië: “Eigenlijk had ik weer naar huis moeten fietsen”

5.125 euro: dat bedrag heeft Aaron Van Wiele met zijn fietstocht van Vossem naar Bari – in de hak van Italië – ingezameld. Een trip van 2.500 kilometer, waar hij nog eens 1.000 kilometer aan toevoegde door via de Alpen naar Nice te fietsen. De opbrengst gaat naar ‘Dimbalma voor Gambia’. “20 kinderen in het Afrikaanse land kunnen zo een jaar lang naar school gaan”, glundert de Vossemnaar.

11:59