Tot twee jaar gevangenisstraf voor inbrekers

De inbraak vond plaats op 18 mei vorig jaar in de voormiddag. Het trio Dilan H., Antonio P. en Mirko R. sloeg een raam in en beschadigde een schuifdeur. Volgens de eigenaar was er op het eerste gezicht niets gestolen. Dezelfde dag werd rond 11.15 uur in Hoeilaart de auto van de drie, met Franse nummerplaat, gecontroleerd. De bestuurder had geen rijbewijs, waardoor ze ook verder onderzocht werden. In de auto vonden de agenten inbraakmateriaal, en op de gsm van één van de drie werden meerdere opzoekingen naar het adres van het getroffen huis ontdekt. Op verkeerscamera’s was te zien hoe de drie voor elf uur eerst naar het adres en daarna weg ervan reden. Op de gsm vonden de onderzoekers ook opzoekingen naar een ander adres in Tervuren. Dat huis werd niet beroofd, een ander huis in die straat wel. Onder meer door dat verschillende adres en een verder gebrek aan bewijs zag de rechtbank genoeg twijfel om hen vrij te spreken. Dilan H., de Kroaat van de drie, werd ook veroordeeld voor illegale betreding van België en hij had een lange lijst voorgaanden in Italië. Daarvoor kreeg hij twee jaar cel. Antonio P. en Mirko R. kregen respectievelijk 18 maanden en 1 jaar cel.