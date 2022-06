Tervurenaar (43) ontwikkelt gezelschapsspel maar dat is alleen te koop in… Spanje: “Hoop dat het hier ook nog uit komt”

Tervuren‘Camping Life’: zo heet het nieuwe gezelschapsspel van Jurgen Spreutels (43). Het vijfde ondertussen al. Maar in tegenstelling tot de vorige vier gezelschapsspelen van de Tervurenaar is ‘Camping Life’ (voorlopig) niet in ons land te koop, maar alleen in Spanje. “Hopelijk ontdekt een licentiehouder het spel zodat landgenoten het ook kunnen kopen”, aldus Jurgen.

‘Fish Bowl’, ‘Search for Gnomes’, ‘Baby Blues’, ‘Fast Shot’ en nu dus ‘Camping Life’: in dertien jaar tijd heeft Tervurenaar Jurgen Spreutels al vijf gezelschapsspelen op de markt gebracht. Aan zijn laatste spel heeft hij maar liefst twee jaar gewerkt, van het bedenken van het idee tot het effectieve ‘releasen’ van Camping Life. Maar opvallend: in België zal je het voorlopig niet kunnen spelen. “Tijdens de coronapandemie heb ik het spel gratis online gezet”, vertelt Jurgen. “Op die manier kan je zien of het de mensen bevalt en plots werd het in Spanje opgepikt.”

De 43-jarige Tervurenaar werd namelijk gecontacteerd door een Spaanse uitgever die interesse had in het spel. “Hij liet me weten dat hij op zoek zou gaan naar iemand die mee zou willen investeren om het gezelschapsspel op de markt te krijgen. Omdat hij niet meteen een kandidaat vond, beslisten we om allebei voor de helft te investeren. Via WhatsApp hebben we vervolgens alles geregeld. Tot slot heeft hij de spelregels, die tot dan alleen in het Engels beschikbaar waren, naar het Spaans vertaald.”

Positieve reacties

Gevolg: het spel is momenteel alleen in Spanje te koop. “Maar ik hoop dat ik een licentiehouder kan vinden die Camping Life ook in ons land wil lanceren”, aldus nog Jurgen Spreutels. “Want in Spanje zijn de reacties heel positief. Landgenoten die het nu al willen spelen, kunnen het uiteraard via een Spaanse website bestellen, waarna het naar ons land opgestuurd wordt. De spelregels zijn dan wel in het Engels en het Spaans, maar je kan het perfect spelen omdat de tegels die gebruikt worden taalonafhankelijk zijn. Om het voor landgenoten toch wat gemakkelijker te maken, denk ik eraan om de spelregels in het Nederlands online te zetten.”

“Bij Camping Life is het de bedoeling dat je een camping opbouwt”, legt de ontwikkelaar uit. “Het gaat om een biedspel voor twee personen. Samen moet je bieden op kaarten die tussen de twee spelers liggen en ondertussen moeten er geheime opdrachten uitgevoerd worden. Het doel is eindigen met een afgewerkte camping.”

Zijn vijfde spel mag dan we nog maar net uit zijn, toch denkt Jurgen al volop aan de toekomst. “Want mijn eerste gezelschapsspel – Fish Bowl – ben ik momenteel aan het herwerken in een nieuw spel met dezelfde naam”, besluit hij.

Wie Camping Life wil kopen, kan surfen naar www.cacahuetegames.com.

