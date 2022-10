Temperatuur wat lager in openbare gebouwen en kouder zwembadwater: Tervuren neemt maatregelen tegen energiecrisis

Roosdaal RESTOTIP. Eaudilon by Tasteful Dining: “Uren genieten met een cocktail en eindeloze keuzes aan tapas”

Eaudilon by Tasteful Dining heeft pas op maandag 3 oktober de deuren geopend. De twee lokale ondernemers sloegen de handen in elkaar om de populaire zomerbar tot een winterse tapasbar om te vormen voor het komende halfjaar. En of dat concept zal aanslaan bij het grote publiek, want voor zo’n dergelijke ‘hippe’ tapasbar zal je in onze streek lang mogen zoeken. Wij waren er als één van de eersten bij om het nieuwe concept uit te testen!

